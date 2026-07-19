وزير الأوقاف يتفقد التصفيات الأولية لمسابقة دولة التلاوة بمسجد النصر بالمنصورة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار زيارته للمحافظة لتفقد التصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة"، والمقامة بمسجد النصر بمدينة المنصورة، والتي تضم متسابقين من محافظة الدقهلية ودمياط.

ورحب محافظ الدقهلية، بوزير الأوقاف والوفد المرافق له، مؤكدًا تقديره لجهود الوزارة في خدمة كتاب الله، ودعم حفظة القرآن الكريم، ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة في التلاوة.

وذكر اللواء طارق مرزوق، أن مسابقة "دولة التلاوة" تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية، وتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وبناء الوعي الصحيح.

جاء ذلك بحضور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد سليمان مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والشيخ السيد ربيع مدير مديرية أوقاف الدقهلية.