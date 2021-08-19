توقع مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا «إيقاد»، أن تشهد مناطق شمال إثيوبيا، وغرب إريتريا وشرق السودان أمطارا غزيرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ووفقاً للتصريح الصحفي الذي أرسل إلى وكالة الأنباء الأثيوبية فإن الأمطار الغزيرة المتوقعة ستصل إلى 10 أو 5 في المائة من المعتاد تسجيله، في مناطق القضارف وسنار في السودان، مناطق قاش بركة وديبو في إرتريا وأجزاء من تيجراي، غرب أمهرا وجنوب عفر.

وأضاف التصريح بأن إجمالي الأمطار قد تجاوز الـ100 ملمتر في هذه المناطق، بينما مستوي أمطار متوسط يتوقع أن يصل من 50-100 مليمتر في جنوب السودان، وغرب جنوب السودان وأجزاء من وسط وشمال شرق أوغندا، ومناطق قليلة من غرب كينيا، ومناطق واسعة من غرب وشمال إثيوبيا وكذلك غرب إرتريا.

فيما يتوقع أن تهطل أمطار طفيفة أقل من 30 ملمتر في أجزاء من شمال وجنوب الصومال، غرب كينيا، وأجزاء من غرب رواندا وأجزاء واسعة من أوغندا، غرب جنوب السودان وجنوب السودان وشرق أثيوبيا.

ومن جهة أخرى، توقع المركز مناخا جافا في شمال السودان، شرق وشمال كينيا، غرب وجنوب تنزانيا. داعياً المسئولين والمواطنين في هذه المناطق إلى اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الحياة وأساليب العيش فيها.