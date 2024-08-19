نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 14 مواطنًا على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الاحتلال الأسيرة السابقة دانيا حناتشة، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.