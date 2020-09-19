تقرير: القاضية جينسبرج كانت ترغب في أن يختار الرئيس الأمريكي الجديد خليفتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبيرج لحفيدتها إنها لا تريد أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليفتها في المحكمة العليا، وفقا لتقرير للإذاعة الوطنية العامة.

وتوفيت جينسبيرج يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان البنكرياس.

وأفادت الإذاعة الوطنية العامة بأن جينسبيرج قامت في الأيام التي سبقت وفاتها بإملاء بيان على حفيدتها كلارا سبيرا.

وقالت في البيان "أهم أمنياتي هي عدم تعيين خليفة لي حتى يتم تنصيب رئيس جديد".

وقد تمنح وفاة جينسبيرج الفرصة للرئيس دونالد ترامب لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.