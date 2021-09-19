 الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها لشراكتها القوية مع تشيلي في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها لشراكتها القوية مع تشيلي في مكافحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 8:33 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 8:33 ص

 أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لشراكتها القوية مع تشيلي لمساعدة العالم على مكافحة كورونا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد:" كشريكين منذ فترة طويلة مع قيم ديمقراطية مشتركة، تتعاون شيلي والولايات المتحدة بشكل وثيق في مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة".
وأضاف أن الدولتين كلاهما يستفيدان من العلاقات الاقتصادية والشعبية العميقة الثنائية، مستشهدا بتعاونهما في مواجهة عاما كان مليئًا بالتحديات بشكل خاص وخاصة تأثير الوباء العالمي.
وتابع بلينكن قائلا:" نقدر الشراكات القوية بين حكوماتنا وشركاتنا وجامعاتنا وأفرادنا".
وفي الختام، هنأ وزير الخارجية الأمريكي شعب تشيلي بمناسبة عيد استقلال بلادهم.


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