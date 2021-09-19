زكي: أتمنى تشريف الرئيس النقابة بافتتاح دار مسنين للفنانين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأول الذي يهتم بالفنانين ووجعهم ويمس قضية هامة خاصة بهم وهي التأمينات الاجتماعية والصحية، منوهًا إلى أن عددًا من الفنانين لا يعلمون.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الفنانين كأي طبقة في المجتمع، ليعلق «شردي»: «أول صورة تتبادر على ذهن الجمهور إن الفنان واحد بيرمي دولارات في حمام السباحة».

وأشار «زكي» إلى أن تلك الفئات التي تحصل على دخل عالٍ محدودة في الوسط الفني، مشددًا على أهمية دعم العاملين ما خلف الكاميرا والتشكيليين ولاعبي السيرك والباليه وغيرهم في المجالات الفنية المختلفة.

وذكر أن النقابة تعمل منذ فترة على ملف التأمينات الاجتماعية بقوة ومتابعة كبيرة من القيادة السياسية، مؤكدًا أن توجيه الرئيس الأخير يتيح «حياة كريمة» للفناين والمبدعين والمثقفين.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على توجيهاته الأخيرة، طالبًا من الرئيس تشريف النقابة لافتتاح دار المسنين للفنانين والتي تبرع بها الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.