عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، الاثنين، "م.ع.ع"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 2.36 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهم، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده، أبصرت بيده كيس بلاستيكي، وبانتزاعه وفض محتوياته تبين أنه يحوي 3 لفافات لمخدر الهيروين، و7 لفافات لذات المخدر، وميزان رقمي حساس، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتحديد وزن المخدرات، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، ومحمد سامح عبد الكريم، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.