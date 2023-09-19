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20 سبتمبر.. انطلاق عرض فيلم The Adventures of the Bionic Dog في دور العرض المصرية


نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 8:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 8:48 م

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية.

تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق، وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وقد تم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

فيلم R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOG من بطولة دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، الفيلم من إخراج سكوت فانديفر وتأليف أبريل سمولوود.

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