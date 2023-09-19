ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية.

تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق، وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وقد تم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

فيلم R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOG من بطولة دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، الفيلم من إخراج سكوت فانديفر وتأليف أبريل سمولوود.



