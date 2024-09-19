يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد غدا الجمعة، على أن يقود فترة الإعداد كلا من أشرف خضر وأيمن كمال و أيمن خليل

وأشار بيان رسمي صادر من نادي الإسماعيلي، إلى استمرار الثلاثي خضر وكمال وأيمن خليل في عملهم الأساسي بالجهاز الفني للفريق، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، ترك حسم أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب النادي الإسماعيلي من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال، الذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام.