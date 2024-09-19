افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي على موسيقى أفلام الرومانسية



- دياموند أبو عبود تهدي تكريمها لبلدها لبنان .. وساندرا نشأت توجه تحية لمعهد السينما

- هشام عبد الخالق: اشكر المهرجان على تكريمه للمنتجين السينمائيين



افتتح مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، أعمال دورته الثانية، وذلك من خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم – الخميس - على المسرح الذي أقيم خصيصا للمهرجان على مارينا اليخوت في قلب البحر الأحمر.

وذلك بحضور الدكتور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والقنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوروبايف، وعدد كبير من نجوم السينما وصناعها، ومنهم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، الفنانين مصطفى خاطر، وأحمد فتحي، ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وصبري فواز، وأمير شاهين، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز وخالد بهجت وساندرا نشأت، وأمير رمسيس، والمنتجين هشام عبد الخالق ومحمد العدل ود عاطف عبد اللطيف.

في كلمته أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان على دور السينما، والذي لا يقف عند ساعات الفرجة على الأفلام، ولكنه يتجاوز ذلك إلى تقدم دعوة للتفكير في قضايا مجتمعاتنا.

ووجه السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان الشكر لكل الجهات التي وقفت خلف مهرجان سينما الشباب، مؤكدا على دور الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، والرئيس الشرفي للمهرجان، والذي يدعم فكرة مهرجان الغردقة منذ بدايتها.

وكان الحفل الذي قدمه الفنان والإعلامي تامر شلتوت والإعلامية الجزائرية ياسمين راس الكاف، قد بدأ بعرض فيلم يوثق الدورة الاولى من المهرجان، وفقرة فنية قدم من خلالها الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي مقتطفات من الموسيقي التصويرية لاشهر الأفلام السينمائية الرومانسية، ومنها موسيقى فيلم اين عقلي، ودمي ودموعي وابتسامتي، وحتى ٱخر العمر.

وتضمن الحفل أيضا عرض فيلما قصيرا استعرض من خلاله المهرجان الأعمال المشاركة في مسابقاته المختلفة، ولجان تحكيمها.

وشهد الحفل تكريم الممثلة اللبنانية دياموند ابو عبود، والتي حرصت على توجيه كلمة شكر لمهرجان الغردقة، قالت فيها: شكرا لدعمكم لسينما الشباب، وفي ظل الظروف التي نمر بها في المنطقة العربية، ونحن بحاجة لشباب يقدم افلام تحكي قصصنا وتوصل صوتنا للعالم.

وأهدت دياموند التكريم لوطنها لبنان، معربة عن أملها في أن تمر الأزمة التي تعيشها لبنان على خير، كما أهدت التكريم لزوجها الفنان هاني عادل، والذي يمثل نقطة تواصل وامتداد لعائلتها مع مصر التي طالما عشقتها وارتبطت بها منذ الطفولة.

كذلك كرم المهرجان المنتج هشام عبد الخالق، والذي وجه التحية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لحرصة على تكريم منتجين، وهو ما يمثل تقدير لمشوار المنتج الذي يتحمل الكثير من المشقة من أجل هذه الصناعة.

كما كرم المهرجان أيضا المخرجة ساندرا نشأت، والتي وجهت التحية للمعهد العالي للسينما، والذي قالت عنه إنه كان سببا لوقوفها على منصة التكريم الٱن، مؤكدة ضرورة منح الشباب حرية للإبداع كما كان يفعل أساتذتها في معهد السينما مع طلابهم.