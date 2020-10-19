محافظ البحيرة يتابع انتظام الدراسة وتوزيع التابلت بمدرستين في دمنهور

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، جولة ميدانية للمرور على عدد من المدارس بنطاق مدينة دمنهور لمتابعة سير العملية التعليمية، ومدى انتظام الطلاب والوقوف على الاستعدادات بالمدارس وتطبيق جميع الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي

وأكد "آمنة"، وصول جميع الأجهزة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بواقع 30401 جهاز تابلت خلال تفقده لمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية بنين وفصولها والمعامل ودورات المياه؛ للتأكد من توافر المنظفات والالتزام بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات، ووزع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضح أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي، وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، وأداء الامتحانات دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية.

كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث سيتيح النظام الجديد التعلم بالفهم والإدراك بعيداً عن الحفظ والتلقين.

كما تفقد المحافظ، مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، حيث زار الفصول ودورات المياه والمعامل وفناء المدرسة، وحجرة الاقتصاد المنزلي، متابعًا الشرح بالفصول موجهًا بعمل نجيل للملعب ومراجعة أعمال الدهانات للأعمدة به.

ووجه المحافظ، بتدريب الطلاب والطالبات على استخدام أجهزة التابلت، وعمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها، لتحقيق المستهدف منها في تطوير التعليم ما قبل الجامعي، مع تكثيف الأنشطة والفقرات الوطنية خلال طابور الصباح والإذاعة المدرسية لبناء الهوية والشخصية المصرية، وغرس القيم الوطنية لدى الطلاب

كما شدد محافظ البحيرة، على ضرورة مرور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية المستمر على جميع المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ورفع كفاءة المدارس.

رافق المحافظ خلال جولته دكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، ودكتور خالد الصماد مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية.