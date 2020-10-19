فيديو رد فعل أمير الرياض عند تقديم قهوة تركية له يلهب حملة شعبية لمقاطعة تركيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لأمير الرياض، فيصل بن بندر، وردة فعله عند تقديم قهوة تركية، وذلك على وسم "الحملة الشعبية لمقاطعه تركيا"، وفقا لما جاء في موقع "سي إن إن" بالعربية.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي برز سابقا في العام 2019، أمير الرياض في سيارته قدم له ليسأل: "هذه قهوة أيش؟"، ليرد عليه بأنها "قهوة محمد أفندي من تركيا"، قبل أن يقول الأمير "أووه محمد أفندي" ويعيدها إلى مقدمها.
ويأتي تداول الفيديو وسط دعوات بمقاطعة المنتجات التركية من قبل أمراء وناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين السعودية وتركيا.
وكان قد دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساءة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.