فيديو رد فعل أمير الرياض عند تقديم قهوة تركية له يلهب حملة شعبية لمقاطعة تركيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لأمير الرياض، فيصل بن بندر، وردة فعله عند تقديم قهوة تركية، وذلك على وسم "الحملة الشعبية لمقاطعه تركيا"، وفقا لما جاء في موقع "سي إن إن" بالعربية.

ردة فعل أمير منطقة الرياض بعد أن قُدِم له قهوة مصنعة في تركيا 😀

#الحمله_الشعبيه_لمقاطعه_تركيا pic.twitter.com/6vrXidvMsd — Naif Hadi نايفكو (@naifco) October 15, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو الذي برز سابقا في العام 2019، أمير الرياض في سيارته قدم له ليسأل: "هذه قهوة أيش؟"، ليرد عليه بأنها "قهوة محمد أفندي من تركيا"، قبل أن يقول الأمير "أووه محمد أفندي" ويعيدها إلى مقدمها.

ردة فعل #أمير_الرياض #فيصل_بن_بندر عندما قدم له شاب #القهوة_التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهيه على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا 🇸🇦#كلنا_سلمان_كلنا_محمد#قاطعوا_المنتجات_التركية #تركيا_ليست_آمنة #تركيا_وطن_الارهابيين pic.twitter.com/5fduqOlGO7 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 6, 2019

ويأتي تداول الفيديو وسط دعوات بمقاطعة المنتجات التركية من قبل أمراء وناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين السعودية وتركيا.

وكان قد دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساءة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.