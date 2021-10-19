لقي 34 شخصًا على الأقل مصرعهم وفُقد آخرون جرّاء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية "اوتاراخند" شمالي الهند.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مسئولين محليين، قولهم "إن القوات الوطنية لمكافحة الكوارث في المدينة انتشرت لاحتواء الأزمة، فيما نشرت القوات الجوية مروحيات للمساعدة في جهود الإنقاذ، في ظل توقعات من إدارة الأرصاد الجوية الهندية باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الولاية خلال اليومين المقبلين".

وتسبب الهطول الغزير للأمطار في غمر الطرق وتدمير الجسور في الولاية وظلت بلدة نينيتال معزولة عن باقي مناطق الولاية؛ حيث إن الطرق المؤدية للبلدة إما أنها سُدت بسبب الانهيارات الأرضية أو دُمِرَت.

تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار قد تسببت في مصرع ما لا يقل عن 28 شخصًا في ولاية كيرلا جنوبي البلاد.