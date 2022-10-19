القوات الروسية: تم إعادة توطين الآلاف من خيرسون

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قالت القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوبي أوكرانيا إنها أعادت بالفعل توطين 7 آلاف مدني في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من تصريحات رئيس الإدارة في خيرسون فلاديمير سالدو، الصادرة اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخشى فيه موسكو من هجوم أوكراني كبير لتحرير خيرسون والمنطقة الواقعة في شمال الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

ودعت إدارة الاحتلال السكان إلى التجمع في ميناء خيرسون. وقالت السلطات "يسمح لكل شخص بخمسين كيلوجراما من الأمتعة،ويمكنه اصطحاب الحيوانات".

وفي الوقت ذاته، ادعى كيريل ستريموسوف المتحدث باسم سلطات الاحتلال في خيرسون أنه تم صد جميع الهجمات التي شنتها أوكرانيا اليوم الأربعاء.