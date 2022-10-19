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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية: تم إعادة توطين الآلاف من خيرسون

القوات الروسية
القوات الروسية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:39 م

قالت القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوبي أوكرانيا إنها أعادت بالفعل توطين 7 آلاف مدني في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من تصريحات رئيس الإدارة في خيرسون فلاديمير سالدو، الصادرة اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخشى فيه موسكو من هجوم أوكراني كبير لتحرير خيرسون والمنطقة الواقعة في شمال الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

ودعت إدارة الاحتلال السكان إلى التجمع في ميناء خيرسون. وقالت السلطات "يسمح لكل شخص بخمسين كيلوجراما من الأمتعة،ويمكنه اصطحاب الحيوانات".

وفي الوقت ذاته، ادعى كيريل ستريموسوف المتحدث باسم سلطات الاحتلال في خيرسون أنه تم صد جميع الهجمات التي شنتها أوكرانيا اليوم الأربعاء.

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