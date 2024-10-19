محافظ القاهرة يتفقد أعمال إقامة ساحات لانتظار السيارات للمشاركين فى المنتدى الحضري العالمي

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية لمتابعة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاقامة ساحتى انتظار جديدتين للسيارات تسعان أكثر من 1200 سيارة خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» والذي سيعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.



وأشار محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم السبت، إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بالمؤتمر الحضرى، وتوفير الدعم اللوجيستى المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة القاهرة على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع.

وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم، منوهًا بأنه تفقد القاهرة الأعمال التى تقوم بها هيئة النظافة لرفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة.

ومن جانبه، أشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن الهيئة انتهت من أعمال تمهيد أرضى ساحتى الانتظار وتسويتهما واحاطتهما بسور شجرى ويتم تركيب سور حديدى لتأمين السيارات داخل ساحة الانتظار، وزيادة المزروعات فى الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.