نائب رئيس جامعة القاهرة: الطلاب الوافدون بكلية طب قصر العيني أقل من 30%

قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، إن نسبة الطلاب الوافدين بكلية الطب قصر العيني لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الطلاب، الذي يبلغ نحو 16 ألف طالب.

وأضاف "السعيد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن أعداد الطلاب المصريين المقبولين بالكلية تُحدد وفقًا لقواعد التنسيق، ولا ترتبط بملف قبول الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن قبول طالب وافد أو عدم قبوله لا يؤثر إطلاقًا على فرص الطالب المصري في الالتحاق بالكلية.

وأشار إلى أن الجامعة تبدأ تلقي طلبات التحاق الطلاب الوافدين بعد تحديد أعداد الطلاب المصريين، ثم ترجع إلى الكلية للتأكد من مدى توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبالهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تلتزم بالأعداد التي تحددها الكلية وفقًا لقدرتها الاستيعابية.

وتابع أن كلية طب قصر العيني مؤسسة ضخمة، تضم أكثر من 6 آلاف أستاذ، وتُعد بمثابة أربع كليات طب من حيث حجمها ومستشفياتها وأعضاء هيئة التدريس بها، ما يتيح لها التعامل مع نحو 16 ألف طالب، مؤكدًا أن الطلاب المصريين يمثلون نحو 70% من إجمالي طلاب الكلية، فيما تقل نسبة الطلاب الوافدين عن 30%.