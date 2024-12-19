أردوغان: الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية بلغت ذروتها

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته بعقد الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية بلغت ذروتها، منذ 440 يومًا، من خلال الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 50 ألف مدني، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

وأشار إلى أن «المسجد الأقصى أولى القبلتين يقع تحت ظلم إسرائيل، ويتعرض لخطر التهويد»، قائلًا إن هناك تحديات إضافية تحيط بالمنطقة مع اعتداء إسرائيل على لبنان.

ولفت إلى أن أنقرة منذ 7 أكتوبر 2023، تناشد إيجاد حل سياسي دائم في فلسطين، من خلال الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا دعم بلاده لجهود مصر في هذا الصدد.

وقال إن «إسرائيل لم تدخر جهدا لتوسيع هجماتها بدعم من الدول الأوروبية بصورة غير مباشرة، ودعم أمريكي مباشر، كما تستغل الوضع لاحتلال هضبة الجولان في سوريا».

وأضاف: «علينا في مجموعة الدول الثمانية النامية أن نبدي ردة فعل قوية حيال تلك التصرفات، وللعناصر التي قد تهدد أمن المنطقة وأمن سوريا».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.