الرئيس السيسي يطالب بتضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار في لبنان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نيران الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان، منوهًا أن العدوان أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 4 آلاف شخص، وما يتجاوز 16 ألف جريح، ونزوح 2.4 مليون شخص.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن «مصر حرصت على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبناني الشقيق»، مستشهدًا بإقامة جسر مباشر بين القاهرة وبيروت، وإيصال 92 طنا من المستلزمات الطبية والإغاثية.

وذكر أن «مصر رحبت بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ»، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار في لبنان.

وأضاف: «تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ودعم الأشقاء لاستكمال الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية، في إطار التوافق الداخلي والسيادة اللبنانية».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.