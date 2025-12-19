الحصر العددي لدائرة الطور يظهر تفوق ماجد ربيع بمحافظة جنوب سيناء

أعلن المستشار النميري عبد الفتاح، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، بحضور المستشار محمد فهمي عبده، عضو اللجنة العامة.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق ماجد ربيع، مستقل، حيث حصل على 8110 صوتا، مقابل حصول منافسه غريب حسان، مستقل على 7607 صوتا.

وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بالدائرة الثانية بخليج العقبة 68283 ألف مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 16299 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 15717صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 582 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.