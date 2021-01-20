بيلوسي تتهم ترامب بالتحريض على الشغب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه يمكن اعتبار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، شريكا في الجرائم التي ارتكبت خلال اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأضافت بيلوسي، في حديث لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية: "عندما نتحدث عما إذا كان أي من زملائنا قد تعاون أثناء الهجوم، فيجب التحقق من ذلك، نحتاج إلى دليل يثبت ذلك، وطبعا إذا تبين أنهم تعاونوا، فسيعتبرون قد ساعدوا في الجريمة، في بعض الحالات، الجريمة كانت جريمة قتل. هذا الرئيس ترامب، ساعد في وقوع هذه الجرائم، لأنه حرض على التمرد والشغب، الذي أصبح سببا للدمار والموت الذي وقع".

يُذكر أنه مساء 6 يناير، اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.