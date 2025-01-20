يستعد القراء وكل محبي الكتب لاستقبال فعاليات الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 23 يناير، وحتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويهتم كل محبي القراءة ومعرض الكتاب بمعرفة خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأسعار التذاكر وكيفية حجزها، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية..

• مواصلات معرض الكتاب

تم توفير عدة خطوط أتوبيسات تسهل وصول الزوار إلى معرض الكتاب، من مختلف مناطق القاهرة، وهي:

1-الخط الأول: عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

2-الخط الثاني: دوران شبرا – أحمد حلمي – عباسية – نادي السكة – محور المشير – معرض الكتاب.

3-الخط الثالث: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – معرض الكتاب.

4-الخط الرابع: الأميرية – المطرية – كلية البنات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

5-الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – السيدة عائشة – الأتوستراد – معرض الكتاب.

6-الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

7-الخط السابع: المظلات – روكسي – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

• أسعار التذاكر وطريقة الحجز:

سعر التذكرة لمعرض الكتاب 2025،. 5 جنيهات فقط، وتُستخدم للدخول والخروج من المعرض.

يمكن حجز التذاكر من خلال:

1-المنصة الرقمية للمعرض.

2-شباك التذاكر في مقر المعرض.

- وسائل الدفع تشمل خدمات مثل مصاري وأمان.

خطوات الحجز الإلكتروني:

1- زيارة الموقع الرسمي للمعرض.

2- إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف.

3- استلام التذكرة عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني، مع تفاصيل اليوم المخصص للزيارة.

يذكر أنه قد وقع الاختيار على سلطنة عمان كضيف شرف معرض الكتاب لدورة ال 56، بينما تم اختيار الراحل الدكتور أحمد مستجير ليكون شخصية المعرض، كما تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون شخصية معرض الطفل.