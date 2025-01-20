حرص مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هادية حسني على زيارة مقر اللجنة البارالمبية لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

والتقى مسؤولو اتحاد الريشة مع حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والذي رحب بالتعاون مع اتحاد اللعبة لاسيما أن الاتحاد مقبل على تنظيم النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية والمقرر إقامتها على صالتي 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 20 دولة.

وأعربت هادية حسني عن سعادتها بهذه الزيارة مشيرة إلى أنها ستعزز من فرص التعاون المشترك لدعم رياضة ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم بشكل كامل في ظل الدعم الكبير من قبل مسؤولي اللجنة البارالمبية المصرية.

فيما أكد حسام الدين مصطفى أن اللجنة ستقدم كل أشكال الدعم للاتحاد بهدف مساعدته في تأهيل أكبر عدد من اللاعبين للألعاب البارالمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2028 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لاسيما أن اتحاد الريشة الطائرة يمتلك لاعبين مميزين ويأتي على رأسهم ياسمينا عيسى وشيماء سامي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون بين مسؤولي اللجنة البارالمبية واتحاد الريشة الطائرة بهدف تعزيز فرص أصحاب الإعاقة في الحصول على فرصهم والمشاركة في البطولات الدولية والتأهيلية بشكل أكبر.