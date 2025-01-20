مستشار الرئيس الأمريكي: لولا ترامب لما كان هناك اتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة

قال جبرائيل صوما، عضو المكتب الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي تعهد بإصدار قرارات تنفيذية لوقف الهجرة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك إبعادهم خارج البلاد.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» مساء الإثنين: «لولا وصول ترامب إلى البيت الأبيض لما كان هناك اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. الرئيس ترامب كان يطالب دائما بوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول والبدء في المفاوضات».

وأوضح أن الاتفاقات الإبراهيمية - الاتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية أمريكية- تمثل «أساس سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط»، مضيفا أنه سيواصل هذه المسيرة من خلال العمل على تحقيق اعتراف متبادل بين إسرائيل وبقية الدول العربية فيما يسمى بمسألة «التطبيع».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيعمل على وقف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وسيبذل كل الجهود لمنع أي نفوذ لإيران في دول المنطقة؛ بهدف تحقيق استقرار دائم لشعوبها.

وشدد أن ترامب يسعى إلى وقف الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود ترحيب شخصي يبدو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار، منوها أن ترامب يمتلك اقتراحا لإقناع كل من بوتين وزيلينسكي بوقف الحرب.

وأكد أن جميع أطراف الحرب في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار، مرجعا ذلك إلى حاجة روسيا للولايات المتحدة؛ بسبب التدهور التام للاقتصاد الروسي وتراجع الدخل القومي إلى 1.5 تريليون دولار.