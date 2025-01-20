شركة الطيران الإسرائيلية العال تذيع خبر الإفراج عن الرهائن في كل رحلاتها

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أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" أنه تم الإعلان عن إطلاق سراح الرهينات الإسرائيليات الثلاث مساء الأحد على متن جميع رحلاتها الجوية حول العالم.

وكشفت الشركة أن ممثل مركز التحكم في شركة العال قال "يسعدني أن أبلغكم أنه في هذه اللحظة بدأ إطلاق سراح رومي ودورون وإيميلي وعودتهن إلى إسرائيل".

وتابع "العال وكل الشعب الإسرائيلي ينتظرون عودة جميع إخواننا وأخواتنا ".

وأظهرت لقطات فيديو من رحلات جوية مختلفة الركاب وهم يهتفون ويصفقون بحماس ردا على هذه الإعلانات.

وجاء اطلاق سراح الرهينات الثلاث من بين 33 رهينة في قطاع غزة سيتم تسليمهم في المرحلة الأولي للاتفاق الذي بدأ سريانه في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش .

وتشمل هذه المرحلة أيضا الإفراج عن 1904سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.