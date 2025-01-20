 الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 79 جثة من رفح خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 79 جثة من رفح خلال الـ24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 7:17 م

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنه انتشل جثث 79 فلسطينيا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ يوم أمس الأحد.

وذكر الدفاع المدني في بيان أنه منذ الأمس أُنتشل جثث 79 فلسطينيا منهم 21 مجهولي الهوية في مدينة رفح.

وبالإضافة لذلك، تم تحييد 12 عنصرا مشبوها من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفتح 8 طرق رئيسية في مدينة رفح، بحسب البيان.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ أمس الأحد بعد تأخير حوالي ثلاث ساعات، ليضع حدا لعدوان استمر 15 شهرا.

كما أفرجت حماس عن 3 أسرى إسرائيليات احتجزتهن في الهجوم الذي شنته من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 90 أسيرا فلسطينيا، في الدفعة الأولى من صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

 

 
 

 


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