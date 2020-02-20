نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد للغرف التجارية: السوق لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا على المدى القصير

هدى أمين

قال اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات السيارات الصينية تتراوح بين 6 إلى 8 % من السوق المصري، مشيرًا إلى عدم تأثره على المدى القصير بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «درويش»، أثناء حواره مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأربعاء، أنه في عام 2018 تم بيع أكثر من 140 ألف سيارة في مصر، في مقابل 119 ألف في 2019؛ منهم 48 ألف سيارة مصنعة محليًا، لافتًا إلى أن عدد السيارات الصينية يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف.

وأكد أنه في حال تخطي فترة تفشي فيروس كورونا لأكثر من 3 أشهر؛ ستحدث أزمة كبيرة في الصين وستؤثر على العالم بأكمله، مضيفًا أن انتشار الشائعات تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

وأكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد19» حول العالم وصل إلى 73 ألف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين.

https://youtu.be/4ZrxWjIaq-0