محمد جمعة ينضم لفريق عمل مسلسل «جزيرة غمام»

انضم الفنان محمد جمعة لفريق عمل مسلسل «جزيرة غمام»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2022، إلى جانب طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ويواصل التصوير بشكل مكثف.

ويواجه محمد جمعة، خلال الأحداث العديد من الصعوبات فى الجزيرة التى يعيش بها وهى «جزيرة غمام».

«جزيرة غمام»، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن محمد جمعة شارك مؤخرا بأفلام «الجريمة» لأحمد عز، ومنة شلبى، وماجد الكدواني، وفيلم «تماسيح النيل» لمصطفى خاطر، وحمدي المرغني، وخالد الصاوى، وكريم عفيفى، وفيلم «قمر 14» مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل.