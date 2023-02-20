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اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعداده لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي باستاد أسوان، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة أسوان.

وعقب المحاضرة، أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها تدريبات بالكرة، وفقرة خاصة بالجوانب الخططية والتكتيكية التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة أسوان.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

يذكر أن الأهلي فاز على أسوان بهدف دون رد في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب (السلام).

ويعتلي الأهلي قمة الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة، متفوقا بفارق الأهداف عن فريقي بيراميدز وفيوتشر، اللذين لعبا 18 مباراة.

أما فريق أسوان، الذي يقوده فنيا، المدرب، أيمن الرمادي، يتواجد في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن فريق (فاركو).