تركيا: المحادثات بشأن انضمام السويد إلى الناتو ستستأنف في بروكسل

أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد توقف المفاوضات في أعقاب حوادث شملت حرق نسخ من القرآن الشهر الماضي خارج السفارة التركية في ستوكهولم.

وبعد أيام من زيارة أجراها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لأنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن لجنة مشكلة للإشراف على التقدم الذي تحقق في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث ستلتقي في مقر الحلف ببروكسل.

وتحدث تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشار إلى أن ممثلي الحلف سيحضرون المحادثات.

وكادت محاولة السويد للإنضمام إلى الحلف أن تتوقف مؤخرا، بينما تبدو فنلندا، التي تلقت دعوة للانضمام، أقرب إلى الحصول على موافقة البرلمان التركي.

ورحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بالإعلان عن استئناف المحادثات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريسترسون، قوله في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لقد قلت قبل أسابيع قليلة إننا نريد أن نعود إلى تلك المحادثات في أقرب وقت ممكن وخفض التوتر وإجراء محادثات بناءة حيث أن هذا شرط لانضمام السويد في أقرب وقت ممكن، من الجيد للغاية أن هذه المحادثات يمكن أن تستأنف، ولكن على حد علمي لا توجد مواعيد محددة لهذا".