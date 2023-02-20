أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن متطوعي مفارز الهجوم الروسي بالتعاون مع وحدات القوات المحمولة جوا وبدعم ناري من القوات الصاروخية ومدفعية مجموعة قوات الجنوب تمكنوا من تحرير قرية "باراسكوفييفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا" و"كارفين" و3 من طراز "جياتسينت" في اتجاه خيرسون.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين - : "لقد ألحقت نيران المدفعية الروسية أضرارًا بنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في قرى (نوفوسيلسكويه) بجمهورية لوجانسك و(ماسيوتوفكا) و(كراخمالنو)، وتمكنت من تصفية حوالي 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة و3 سيارات في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأضافت: "أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من تصفية ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر من طراز (D-30) ورادار مضاد للبطاريات من طراز أمريكي الصنع في اتجاه كراسنوليمان".