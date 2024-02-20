عامر حسين ردا على منتقديه: لم أتقاض راتبا من عملي في لجنة المسابقات

رد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية، على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدم تحديد موعد انتهاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "قبل وضع الدوري تم احتساب التوقفات ومشاركات الفريق في إفريقيا ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي يتم وضع موعد انتهاء الدوري وكل هذا لديه حساب».

وأضاف: «البعض يتهمنا بعدم الانتظام في المسابقة رغم أن التوقفات دولية وخاضعة لأجندة الكاف، وما لم نعمل حسابه فقط هو مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، بسبب احتمالات الكاف للمواعيد وبالتالي نعمل على التعديل في الدوري، ورغم إعلان كل ذلك يتم توجيه النقد لنا".

وتابع: "أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، اتهمني بأنني لا أجيد وضع جدول الدوري وبالإضافة إلى أنني لم ألعب كرة القدم، وعليه أن يتوجه بالسؤال إلى مدربين إسكندرية أبرزهم طلعت يوسف وسيعلم أنني كنت صاحب موهبة بالإضافة إلى أنني توليت مناصب إدارية في الأندية وهذا ليس مبررًا، ولكن أتمنى النقد بوجود حلول".

واستطرد المشرف على لجنة المسابقات: "المنتخب حصل على 81 يومًا والأهلي في الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية 40 يومًا بالإضافة إلى عدد من التوقفات وبالتالي نعمل على مراعاة كل الأمور بالإضافة إلى الملاعب خاصةً أن هناك أكثر من نادي يلعب في 4 ملاعب واحد على سبيل المثال».

وأتم: «تركت منصبي في لجنة المسابقات لمدة موسم، وجاء ثنائي من الشباب بفكر أوروبي وصدموا بأمور غريبة ولكنهم هربا، بالإضافة إلى أنهم حصلا على مرتب وأنا لم أحصل على جنيه واحد، ويأتي شخص يقولك ماسك فيها ليه".