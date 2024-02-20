الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: إسرائيل يجب أن تنسحب بشكل فوري من الأراضي المحتلة

قال أحد أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن «بلاده تركز على الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، والانتهاك الجاري من إسرائيل».



وشدد في كلمة، خلال جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، صباح الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني له الحق في الاستقلال وتقرير المصير.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة أوصت بهذا الحق في تقرير المصير، باعتباره أمرًا أساسيًا في القانون الدولي، قائلًا إن «احترام هذا الحق أحد أهداف الأمم المتحدة وفقًا للبند رقم 1».



وذكر أن الأمم المتحدة اعترفت بالحق الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في عدة قرارات صدرت على مدار العقود الماضية.



وشدد على أهمية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، خاصة مع تأكيد المحكمة يوم 26 يناير 2024 الماضي، أن الفلسطينيين قد يعترضون لخطر «الفصل العنصري».



وذكر أن تل أبيب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة احتلت جزءًا من الضفة الغربية، قائلًا إن «المستوطنات تُعد اختراقًا للقانون الدولي».



ولفت إلى أن «إسرائيل حولت المستوطنات المؤقتة إلى دائمة»، محذرًا من أن تلك الإجراءات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.



ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أهمية وقف العدوان المستمر على غزة.



وتواصل محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.



وكانت المحكمة قد افتتحت الجلسات أمس، بالاستماع إلى مرافعة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.



ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم، لإحاطات من 11 دولة، هي: جنوب إفريقيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وهولندا وبليز وكندا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي.