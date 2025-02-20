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أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قراراً برقم 52 /4-2 لسنة 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصاً.

ونص القرار الذي صدر اليوم الخميس، في ملحق لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية على فقدان الجنسية من 13 شخصاً، وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته «للازدواجية».

وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على «الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة».