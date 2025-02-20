المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن «خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة ستجتذب أفضل العقول في مجال التعمير والبناء»، وذلك وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن «إسرائيل ترفض أن تستمر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة»، معتبرا أن هذا يمثل «خطا أحمر» بالنسبة لها.

وأشار ويتكوف، إلى أن «مفاوضات غزة قد تغيرت من مجرد الحديث عن الأرض إلى كيفية تحقيق حياة أفضل للناس» مضيفا أن «خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين».

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في حرب غزة، 19 يناير الماضي، أطلقت حماس سراح 19 محتجزًا في عدة جولات، وينص الاتفاق على إطلاق 33 محتجزًا خلال المرحلة الأولى ومدتها ستة أسابيع من بينهم ثمانية قتلى، تدريجيًا مقابل إطلاق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الصفقة خلال أسبوع ونصف.