 إعلام عبري: حماس خالفت مطالب إسرائيل بسبب منصة جثامين الأسرى - بوابة الشروق
الخميس 20 فبراير 2025 6:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إعلام عبري: حماس خالفت مطالب إسرائيل بسبب منصة جثامين الأسرى

وكالات
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 6:33 م

قالت مصادر عبرية، اليوم الخميس، إن حركة حماس خالفت مطالب الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت المصادر، أنه "خلافاً لمطالب الحكومة الاسرائيلية، حماس أعدت منصة لتسليم جثث القتلى من المحتجزين ورفعت شعارات صادمة"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وطالبت إسرائيل في وقت سابق ألا تقوم حماس بعمل عروض عسكرية عند تسليم جثامين القتلى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضبهم ممن وصفهم بـ"وحوش حماس" بعدما عرض عناصر منها ومن فصائل فلسطينية أخرى، توابيت أربعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قبيل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، متوعدا بـ"القضاء" على الحركة.

وقال نتياهو في كلمة عبر الفيديو: "إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس، سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا… سنضمن مستقبلنا"، وفق تعبيره.

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