مدرب ليفربول يتحدث عن مساهمات صلاح أمام أستون فيلا

عبر أرني سلوت عن امتنانه لما يقدمه محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال لقاءات الموسم الجاري، ومساهماته أمام أستون فيلا، خلال تعادل فريقه 2-2.

وتعادل ليفربول 2-2 أمام أستون فيلا، في لقاء مقدم من الجولة 29 من عمر البطولة، وسجل صلاح هدفا وصنع مثله لـ ترينت ألكسندر أرنولد.

وقال سلوت عن صلاح، الذي سجل هدفًا وصنع آخر: «يبدو أنه في مهمة هذا الموسم. إنه كذلك، ولكن ليس هو فقط. أعتقد أنني لم أكن لأطلب المزيد من جميع اللاعبين، لقد عملوا بجد لا يصدق».

وتابع في تصريحات نشرت عبر موقع ليفربول الرسمي: «في جدول المباريات مثل الذي لدينا مع الكثير من اللقاءات، أن نلعب مباراتين صعبتين خارج أرضنا أمام إيفرتون وهنا، فأنت أيضًا تلعب ضد الجماهير لأنهم مفيدون حقًا كما حدث أمام إيفرتون وهنا مرة أخرى أيضًا».

وزاد: «صلاح سجل هدفا رائعا، على الرغم من أن ديوجو جوتا يستحق الكثير من الثناء على ذلك الهدف أيضًا».