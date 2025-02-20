رئيس البرلمان العربي: نرفض أية مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

استقبل محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، بعضوية كل من النائب موسى حديد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والدكتور قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ومنسق عام حملة لأجل فلسطين ومسئول ملف الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب، محمد الشلالده وزير العدل السابق، عبدالله صيام نائب محافظ القدس، وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ومسئولين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورحب رئيس البرلمان العربي، في بداية اللقاء بالوفد الفلسطيني، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم ومساندة البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في صموده ونضاله وتشبثه بأرضه ووطنه، ورفضه لأية مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وأي محاولات للضم أو لتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.

وأطلع اليماحي، الوفد على تحركات البرلمان العربي، البرلمانية والدبلوماسية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، كما أطلع الوفد على تشكيل البرلمان العربي لفريق برلماني لإعداد شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بكافة الجرائم على مدى حرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال، كما أشار رئيس البرلمان العربي، إلى جهود البرلمان العربي من خلال التواصل مع رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية والردود الواردة من رؤساء البرلمانات ومنها رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذلك ما يقوم به البرلمان العربي خلال زياراته ولقاءاته مع المسئولين من تقديم الدعم للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة روسيا هذا الشهر ولقاء المسؤولين هناك والتي تم التوافق فيها على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي مقترحات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

من جانبه، قال التميمي إن ما حدث في قطاع غزة يقوم به كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس بشكل عنيف وشرس في محاولة لتغيير الواقع الديموجرافي لفلسطين، ونحن في منظمة التحرير الفلسطينية على ثقة بالبرلمان العربي الذي يمثل الشعب العربي، بقيادتكم الحكيمة، ومن خلال موقعكم الهام بأنكم ستواجهون معنا هذه الانتهاكات ودعمكم لنا هو دعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

بدوره، أبدى قاسم عواد، استعداد دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، التعاون مع البرلمان العربي في إمداد الفريق المشكل للتوجه للجنائية الدولية بكل الوثائق والأدلة على جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي نهاية اللقاء سلم الوفد الفلسطيني رئيس البرلمان العربي، تقريرين، عن ملخص حالة حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال، وتقرير عن انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس.