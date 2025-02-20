أستراليا ونيوزيلندا تراقبان عن كثب سفنا تابعة للبحرية الصينية قرب سيدني

أعلنت أستراليا ونيوزيلندا أنهما تراقبان مجموعة من السفن البحرية الصينية التي رُصدت في المياه الدولية بالقرب من سيدني، وفقا لما صرح به وزيرا الدفاع في البلدين اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية أن ثلاث سفن صينية تتحرك على طول الساحل الشرقي لأستراليا. وقال الوزير ريتشارد مارلس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" إن هذه السفن كانت تحت المراقبة منذ اقترابها من البلاد.

وأضاف مارلس: "نتابع تحركاتها عن كثب وسنحرص على مراقبة كل خطوة تقوم بها". وأكد أن هذه السفن لا تقوم بأي نشاط مخالف للقانون الدولي، لكنه وصف وجودها بأنه "ليس سابقة، لكنه حدث غير مألوف".

وأشار إلى أن "لها الحق في الوجود في المياه الدولية، وهو ما تفعله، ولكن لدينا أيضا الحق في توخي الحذر والتأكد من مراقبتها، وهذا ما نقوم به".

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع النيوزيلندية، جوديث كولينز، لإذاعة نيوزيلندا إن قوات الدفاع في بلادها تراقب المجموعة البحرية أيضا.

وأضافت: "لم يتم إبلاغنا من قبل الحكومة الصينية عن سبب نشر هذه المجموعة في منطقتنا، كما لم يتم إبلاغنا بخططها المستقبلية"، مؤكدة أن بلادها ستواصل مراقبة السفن.



يأتي ظهور هذه السفن بعد تبادل أستراليا والصين الانتقادات بشأن حادث وقع بين مقاتلة صينية وطائرة عسكرية أسترالية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت طائرة تابعة للجيش الصيني قنابل مضيئة على بُعد نحو 30 مترا من طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، التي كانت تقوم بدورية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.