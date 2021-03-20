اليابان تمنع مشاركة المتطوعين من خارج البلاد في الأولمبياد

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تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب، التي تأجلت من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء اليوم السبت، إن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة، مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

ويأتي التقرير قبل ساعات من اجتماع اللجنة المنظمة، لتحديد مدى إمكانية حضور جماهير من خارج اليابان.

وتجتمع اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز، إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.