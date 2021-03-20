المخرجة نيفين شلبي تنتهي من مونتاج فيلم النهاردة يوم جميل

انتهت المخرجة نيفين شلبي، من عمليات مونتاج ومكساج فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيفين، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إنها انتهت من جميع عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، ووضع الموسيقى التصويرية، ليصبح العمل جاهزا للعرض، مشيرة إلى أن الجهة المنتجة ستحدد قريبا موعد عرضه.

ولفتت إلى أن "النهاردة يوم جميل" مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان"، وتدور أحداث الفيلم حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.

الفيلم من قصة علاء سليمان، سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي، إشراف فني ومهندس ديكور محمد المعتصم، مدير التصوير أحمد عادل، موسيقى تصويرية عادل حقي، مونتاج أحمد شحم، وبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، انتصار، محمد حكيم.

ضيوف الفيلم رمزي العدل، إيمي سلطان، شريف إدريس، كريم كوجاك، وهو أول التجارب الروائية الطويلة للمخرجة نيفين شلبي بعد عدد كبير من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والعديد من الجوائز المحلية والدولية.