كانديان باسيفيك ريلويز توقف عملياتها بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع عمال النقابة

تنهي واحدة من أكبر خطوط السكك الحديدية في كندا عملياتها، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق عمل مع عمال النقابة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن وزير العمل الكندي، شيموس أوريجان، قوله في بيان، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) بعد منتصف الليل بفترة قصيرة إن شركة "كانديان باسيفيك ريلويز" توقفت عن العمل، صباح اليوم الأحد، بعد عدم تمكن الشركة وقيادة النقابة من التفاوض، بشأن تسوية أو الاتفاق على تحكيم ملزم.

وقال أوريجان: "بدأ التوقف عن العمل، لكن شركة (كانديان باسيفيك) وأعضاء فريق النقابة، مازالوا يتفاوضون مع وسطاء فيدراليين".

وأضاف: "تعمل الأطراف، طوال الليل. إننا نراقب الوضع عن كثب ونتوقع من الأطراف استمرار العمل، حتى التوصل إلى اتفاق".

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر، في تقرير إلى عملائها إن التوقف عن العمل يعني أن الشركة لا يمكنها أن تشغل خط السكك الحديدية وسيؤدي ذلك إلى "أزمة في قدرة الشحن".

وتهدد الاضطرابات بمزيد من التقويض لسلاسل التوريد وتفاقم الاضطراب في أسواق الأسمدة، في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل صعوبة في الحصول على العناصر الغذائية الأساسية، للمحاصيل لزراعات الربيع.