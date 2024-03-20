خالد دياب عن أبطال مسلسل أشغال شقة: تشكيل منتخب مصر في اللذاذة

نشر خالد دياب مخرج ومؤلف مسلسل "أشغال شقة" صورة لعدد من أبطال المسلسل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق عليها: "الصورة بالنسبة لي هو تشكيل منتخب مصر في اللذاذة ينقصهم محمد عبد العظيم"، مؤكدا أنه حزين لأن مسلسل "أشغال شقة" قارب علي نهاية الرحلة؛ لذا يريد توجيه الشكر لكل فريق العمل.

وضمت الصورة كلا من الفنانين هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب.

وتابع خالد دياب، في منشور له على صفحته بـ"الفيسبوك"، أنه يوجه الشكر لكل من المنتج عبد الله أبو الفتوح، على تحمسه للمشروع وتنفيذه بأعلى جودة، والفنان هشام ماجد نجم العمل صاحب الرؤية الذي تحمس للمشروع منذ فترة وسعى لتنفيذه، وهو ممثل درامي بارع قبل ما يكون نجم كوميديا من الطراز الأول، بالإضافة لكًونه إنسان حقيقي قلبه أبيض.

كما وجه "دياب الشكر" للفنانة أسماء جلال، لشطارتها والتزامها وروحها الجميلة في اللوكيشن، وعلى شجاعتها أنها بعد نجاحها الكبير في أعمال درامية قررت تخاطر وتخوض تجربة بطولة عمل كوميدي بهذا الشكل، متابعًا: "النتيجة أنها تعاملت مع الكوميديا بذكاء شديد والحمد لله نجحت نجاح مبهر".

وتابع دياب: "أحب أشكر الأساتذة الكبار شيرين وسلوي محمد علي، ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم، ولن أتكلم عن موهبتهم لأن هذا شيء مفروغ منه، لكن سأتكلم عن بساطتهم وطبيعيتهم وحبهم لشغلهم وتفانيهم".

كما تحدث خالد دياب عن الفنان مصطفى غريب، قائلا: "مصطفي غريب صاروخ قادم بقوة في عالم الدراما قبل الكوميديا وافتكروني، فهو فاكهة اللوكيشن يعني طاقة إيجابية واجتهاد، ومقترحات ذكية لا تنتهي".

كما وجه "دياب"، الشكر لكل ضيوف الشرف الذين أضافوا للمسلسل إضافة كبيرة جدا، وهم:

"انتصار، وإيمان السيد، وريم خوري، والقديرة إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة، ومي كساب، ودوجلاس".