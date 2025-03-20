مقتل 6 أشخاص في حادث مروري بنيجيريا

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا بعد اصطدام شاحنة بمركبات متوقفة واشتعال النيران بها، وفقا لما أعلنته الشرطة يوم الأربعاء.

وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من جسر نيانيا في منطقة أيو، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) عن أبوجا، عندما فقدت الشاحنة المحملة بالإسمنت السيطرة واصطدمت بـ 14 مركبة كانت عالقة في الازدحام المروري، بحسب بيان صادر عن قيادة شرطة إقليم العاصمة الاتحادية.

وجاء في البيان: "تسبب الاصطدام في اندلاع حريق هائل التهم 14 مركبة"، مضيفا أن الحادث أثار حالة من الذعر والفوضى، حيث هرع المارة والسائقون للنجاة بأنفسهم.

وأوضحت الشرطة أنه تم انتشال ستة أشخاص من الحطام ونقلهم إلى المستشفى، لكنهم فارقوا الحياة.



ونظرا لغياب نظام سكة حديدي فعال لنقل البضائع، فإن حوادث الشاحنات المميتة شائعة في معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا.