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استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك لوضع حجر الأساس وتدشين مشروع نادي مهندسي البحيرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى السكرتير العام، والمهندس حمدي الخولي نقيب مهندسي البحيرة.

ورحبت محافظ البحيرة، خلال اللقاء، بالنقيب العام للمهندسين، مؤكدةً دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للنقابات المهنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أشادت بمشروع نادي مهندسي البحيرة، باعتباره خطوة مهمة لتوفير بيئة اجتماعية ورياضية متميزة للمهندسين وأسرهم، فضلاً عن كونه منصة لدعم الكوادر الهندسية وتعزيز التواصل بينهم، مشيدة بجهود نقابة المهندسين والتعاون مع المحافظة وخاصة فيما يخص طلبات التصالح.

من جانبه أشاد المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة والمهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، والمهندس حمدي الخولي، نقيب مهندسي البحيرة، حفل تدشين ووضع حجر الأساس لنادي مهندسي البحيرة، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع المهندسين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويمتد النادي على مساحة تقريبية 9500 متر مربع في موقع متميز بمدينة دمنهور، بجوار الموقف العمومي، مما يجعله سهل الوصول من مختلف أنحاء المحافظة.

وسيضم النادي مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى المقر الإداري الذي سيقدم خدمات نقابية متطورة.

ومن المقرر أن يكون النادي بمثابة ملتقى هندسي واجتماعي متكامل يعزز الروابط المهنية بين المهندسين، ويوفر بيئة محفزة لتطوير مهاراتهم.