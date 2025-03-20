محافظ الوادي الجديد يكرم الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم بمليون جنيه ورحلات حج وعمرة

كرّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم، في المسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها المحافظة تحت إشراف مديرية الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في تقليد تحرص عليه المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

تكريم الفائزين بمراكز المحافظة

أوضح الزملوط أنه تم تكريم الفائزين بمركزي الداخلة وبلاط، وجارٍ استكمال تكريم حملة كتاب الله الكريم على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد تكريم الأسر القرآنية لأول مرة، حيث تم تخصيص 4 رحلات حج و4 رحلات عمرة مهداة من المحافظة للأسر القرآنية، وذلك من خلال الاقتراع بين الفائزين.

جوائز مالية لحفظة القرآن

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مليون جنيه توزع بين الأفراد الفائزين وفقًا لمستوى الحفظ، مهنئًا الجميع، وراجياً أن يكون القرآن الكريم لهم نبراسًا ونورًا في حياتهم.

إقبال واسع على المسابقة

يذكر أن 1217 متسابقًا من حفظة كتاب الله اجتازوا المسابقة بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بمستوياتها المختلفة، بالإضافة إلى 8 أسر قرآنية، من إجمالي 1570 متقدمًا.