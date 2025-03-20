تقرير إسرائيلي يكشف عن مواقع إيرانية حساسة قد تصبح أهدافا لهجوم محتمل بعد تهديد أمريكا وإسرائيل لإيران

نشرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، صور أقمار صناعية جديدة تكشف مواقع عسكرية حساسة في إيران يمكن أن تصبح أهدافا لهجوم محتمل، وذلك عقب تهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.

وأفادت القناة الإسرائيلية، في تقرير لها، أن الأنظار تتجه إلى إيران، عقب التهديد من إدارة ترامب وإسرائيل التي تستعد لإجراء محتمل ضد طهران، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن من بين المواقع التي قد تصبح هدفا محتملا، مجمع "خوجير"، الذي يركز على تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة "بارشين"، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، نشر مركز "ألما" لدراسات الشرق الأوسط في وقت سابق، صورا التقطتها الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الإيرانية.

وقال المركز إنه "إلى الجنوب الشرقي من طهران، تتمركز بطاريات صواريخ الدفاع الجوي والرادارات لحماية منشأتين عسكريتين رئيسيتين: مجمع خوجير لإنتاج الصواريخ ومجمع بارشين النووي.

يقود خوجير تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يعرف مجمع بارشين بدوره في تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".



وتعرض كلا الموقعين لأضرار محدودة جراء الهجمات الجوية في 26 أكتوبر 2024. ولا شك أن بعض أنظمة الدفاع الجوي العديدة نجت من الضربات، بينما لا تزال المنشأتان الرئيسيتان قيد التشغيل.

وتظهر الصور الجوية والأرضية والأقمار الصناعية صورة واضحة عن الدفاعات الإيرانية لاثنتين من أهم قواعدها العسكرية.

وهدد ترامب، يوم الاثنين، إيران عقب شن الجيش الأمريكي عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، قائلاً إنه سيحمل إيران مسئولية أي هجمات أخرى تشنها جماعة الحوثي في اليمن التي تدعمها طهران، وأضاف أن "العواقب ستكون وخيمة.

وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "سينظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".