 اليونيفيل تؤكد دعمها لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونيفيل تؤكد دعمها لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد

وكالات
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 8:51 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 8:51 م

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الخميس، أنها تدعم إعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدة أن الشراكة والالتزام بالقرار 1701 هما الأساس لتحقيق الاستقرار.

وقالت "اليونيفيل" في بيان: "نعمل معه (الجيش اللبناني) بتنسيق وثيق لإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتسهيل المهام الإنسانية، وضمان عدم وجود أسلحة غير مصرح بها في منطقة العمليات".

وأضافت: "نقدر الروابط القوية التي تجمعنا مع الجيش اللبناني والسلطات الأمنية، ونعمل معاً لإعادة الاستقرار في الجنوب"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ويهدف القرار 1701 إلى "وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة".

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