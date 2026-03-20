محافظ القليوبية يوزع الورود والهدايا على المرضى بمستشفيات بنها بمناسبة عيد الفطر

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة على عدد من مستشفيات مدينة بنها؛ لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومشاركتهم فرحة العيد.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مرضى الرعاية بمستشفى الحميات ببنها، تلاها زيارة وحدة رعاية قسطرة القلب بمستشفى بنها الجامعي، واختتم جولته بتفقد وحدة رعاية قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحي، حيث قدم الورود والهدايا العينية للمرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى منازلهم، مؤكدًا أن تواجده بينهم اليوم هو واجب إنساني لمشاركتهم هذه المناسبة المباركة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة كل من: "الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور أحمد ياسين، مدير مستشفى حميات بنها، والدكتورة رشا مصطفى، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية.

واطمأن المحافظ على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة من الأطقم الطبية، مشددًا على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمرضى، خاصة في أيام العيد، وضمان توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما أشاد بالدور البطولي للأطقم الطبية المرابطة في مواقع عملها لتأدية رسالتها السامية في خدمة المواطنين خلال العطلات الرسمية.