المواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في القليوبية

أدى المواطنون، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد ومراكز الشباب بالقرى والمراكز، وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفالًا بحلول العيد.

وشهد مركز شباب قرية كفر الرجالات، التابع لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، إقبالًا كثيفًا من المصلين الذين توافدوا بالمئات لأداء صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة.

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جاهزية مراكز الشباب التابعة لها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 126 مركز شباب وناديًا على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دورها المجتمعي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وكان الشيخ عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قد اعتمد 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية منظمة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن اختيار هذه الساحات تم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، لضمان توزيعها بشكل عادل في جميع أنحاء المحافظة، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.