دي ماريا يقود هجوم يوفنتوس لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي

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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سبورتنج لشبونة مساء الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق سبورتنج لشبونة نظيره يوفنتوس على ملعب خوسيه ألفالادي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: تشيزني.

الدفاع: كوادرادو، بريمر، دانيلو وساندرو.

خط الوسط: ميرتي، رابيو ولوكاتيلي.

الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا ودي ماريا.

وكان فريق يوفنتوس قد حقق الفوز على نظيره سبورتنج لشبونة بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة تورينو.